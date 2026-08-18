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Шествие на феновете на Левски преди големия мач с АЕК
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  3. Украински национал вбеси Жирона, след като отказа да играе и разпространи съобщения от клуба

Украински национал вбеси Жирона, след като отказа да играе и разпространи съобщения от клуба

  • 18 авг 2026 | 19:30
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Украински национал вбеси Жирона, след като отказа да играе и разпространи съобщения от клуба

В Жирона избухна скандал с участието на Виктор Циганков. Украинският национал е поискал да бъде продаден, но въпреки това бе повикан за първия мач от сезона, което го накара да публикува вътрешни чатове на клуба в WhatsApp.

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Случаят с 28-годишното крило разтърси Жирона. Играчът е поискал от ръководството да бъде трансфериран, като именно поради тази причина не взе участие в някои от предсезонните срещи. Въпреки това Циганков бе повикан от треньора Кике Алварес за дебютния мач в Ла Лига 2 срещу Леганес. Според информация на „Марка“ украинецът е отказал да излезе на терена и е наблюдавал двубоя от трибуните заедно с някои свои съотборници. Самият треньор внесе яснота относно състоянието му по време на пресконференцията след мача, като заяви, че той „е добре“ и добави: „Не искаше да се преоблича. Не мога да кажа нищо повече“.

Малко по-късно дойде и отговорът на Циганков в социалните мрежи. Първо, той публикува снимка в своя профил в Инстаграм с надпис: „Един ден ще проговоря...“. След това последваха скрийншоти от вътрешни чатове на клуба в WhatsApp, съдържащи съобщения с указания относно комуникацията с медиите.

Това поведение бе сметнато за неприемливо от страна на Жирона, като клубът обяви в официално изявление, че е започнал дисциплинарна процедура срещу него: „Клубът счита, че действията на играча може да представляват нарушение на неговите договорни задължения и не отговарят на стандартите на поведение, изисквани от дружеството“.

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Снимки: Gettyimages

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