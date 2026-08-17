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Украински нападател отказва да играе за Жирона, иска трансфер в Селта

  • 17 авг 2026 | 15:01
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Украински нападател отказва да играе за Жирона, иска трансфер в Селта

Украинският нападател на Жирона Виктор Циганков отказа да играе за отбора си в първия мач от новия сезон на Ла Лига 2 срещу Леганес, който завърши 1:1, пишат испанските медии. Причината е, че украинецът иска да принуди клуба да му разреши трансфер в Селта Виго, като той вече се е договорил за личните си условия с галисийците.

28-годишният Циганков играе в Жирона от 2023 година, като до момента има 108 мача и 19 гола за каталунците. Той е изиграл и 67 мача с 14 гола за националния тим на Украйна, с който бе и на финалите на Европейското първенство през 2024 година. Виктор Циганков иска да продължи кариерата си в Ла Лига с екипа на Селта, след като Жирона изпадна в края на миналия сезон във второто ниво на испанския футбол. 

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