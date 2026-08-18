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  3. Мераб след победата на Махачев: Как позволиха руския флаг в октагона?

Мераб след победата на Махачев: Как позволиха руския флаг в октагона?

  • 18 авг 2026 | 11:43
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Мераб след победата на Махачев: Как позволиха руския флаг в октагона?

Бившият шампион на UFC в категория петел Мераб Двалишвили реагира остро на кадрите с вдигнато руско знаме след победата на Ислам Махачев над Иън Мачадо Гари на UFC 330. Представители на екипа на дагестанския шампион внесоха знамето в октагона непосредствено след обявяването му за победител, след което го разгънаха. Това не се хареса на Двалишвили, който заяви, че е очаквал Дейна Уайт да не позволи използването на знамето.

„Мислех, че Дейна Уайт няма да им позволи да развеят знамето. Забранено е по целия свят, а тези хора дори не са американци. Не го разбирам.“

Грузинецът посочи и собствен опит от престоя си в UFC. По думите му той не е получавал разрешение да използва знаме след свои битки, включително американското.

„Особено след като знамето има имена - това е неразбираемо. Не ми позволиха да използвам знамето си, дори американското знаме. Това е лудост.“

Припомняме, че Махачев победи Гари с единодушно решение, защити титлата си в полусредна категория и записа 17-а поредна победа в UFC - нов рекорд за организацията.

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Двалишвили пък има собствена история с Махачев и руския лагер, като през последните години често е влизал в словесни конфликти с представители на отбора. Този път обект на недоволството му беше не представянето на шампиона, а начинът, по който беше отпразнувана победата.

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