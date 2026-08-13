Мераб Двалишвили отвърна на Умар Нурмагомедов и отбора му: Вие сте малки хора

Мераб Двалишвили даде своята версия на историята в отговор на Умар Нурмагомедов, който го разкритикува за инцидент, случил се преди събитие на веригата "Real American Freestyle" в Грузия.

През юли Двалишвили се озова в спречкване с приятел на Нурмагомедов по време на пресконференция преди двубой. Приятелят на руснака потърсил сметка на Двалишвили за това, че е отхвърлил възможността за борцов мач с Нурмагомедов. Двамата бойци вече се срещнаха в октагона на UFC 311 през януари 2025 г., когато Двалишвили постигна победа с решение и успешно защити титлата си в категория петел.

Наскоро Нурмагомедов коментира свадата в Грузия, като попита „Как живееш с това?“ по повод поведението на Двалишвили. Във вторник грузинецът отвърна на удара.

„Умар и някои малки хора продължават да говорят глупости за мен“, заяви Двалишвили чрез видео в социалните мрежи. „Вие, момчета, вероятно не знаете нищо за живота, но аз съм мъж и ако дойдеш при мен, дърпаш ме, проявяваш неуважение и започнеш да ми говориш високо на друг език, ще ти зашлевя шамар. Защото такъв съм аз. Така съм израснал. Това е моята култура и това ще получиш. Така че няма значение дали съм в САЩ, в Мексико, в Австралия или в моята страна Грузия. Ако дойдеш с лоши намерения, ще получиш лоши намерения“

В клипа от конфронтацията, който стана популярен в интернет, се вижда как Двалишвили удря шамар на фен, по-късно идентифициран като приятел на Нурмагомедов на име Ахмад. Двалишвили не отрече, че е инициирал физическия контакт, като обясни, че действията му са били следствие от начина, по който е бил доближен, и от грузинското му възпитание.

Той предупреди Нурмагомедов и компанията му, че инцидентът е можел да бъде много по-лош при различни обстоятелства.

„След като се случи инцидентът, разбира се, осъзнах, че съм в Грузия и особено след това разбрах, че всички тийнейджъри, всички грузински деца от Тбилиси искаха да се бият“, каза Двалишвили. „Всички мои приятели искат да се бият. Можеше да стане много лошо, защото да кажем, че има 200 гости от различни страни, а ние сме три или четири милиона души в моята страна, и дори 50 000 деца да се появят на улицата, всички си представяме какво може да се случи. Затова намерих човека, с когото имах инцидент, стиснах му ръката, всичко приключи и сме в добри отношения. Но вие, малки хора, продължавате да говорите, опитвате се да провокирате, не бяхте там, не знаете какво се случи. Така че спрете с тези глупости, спрете с тези безсмислици, вие сте малки хора. Трябва да се научите на живот. Мир на всички, да вървим напред.“

Двалишвили завърши видео съобщението си, като коментира и друг свой съперник – Пьотр Ян. В момента резултатът в серията им е равен, като Двалишвили победи Ян в първата им среща през 2023 г., а Ян сложи край на царуването на Двалишвили в категория петел миналия декември на UFC 323.

„Надявам се Пьотр да подпише договора“, каза Двалишвили. „Чакам съобщение от UFC, чакам Пьотр да подпише договора. От UFC знаят, че съм готов още от пролетта и се надявам нашата трилогия да се състои скоро. Ако е по-късно, ще чакам търпеливо.“

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