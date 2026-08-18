Даниел Кормие: Махачев беше уморен и притиснат както никога досега

Според Даниел Кормие, Ислам Махачев е бил подложен на сериозно изпитание от Иън Мачадо Гари по време на събитието UFC 330.

Махачев (29-1) запази титлата си в полусредна категория, надделявайки над Мачадо Гари (17-2) в главния двубой на вечерта на събитие, което се проведе в „Ексфинити Мобайл Арена“ във Филаделфия.

Мачадо Гари се представи добре в дефанзивен план на земя и успя да нанесе аркади и белези на Махачев в стойка, но дагестанецът контролира първия и петия рунд в партер и нанесе нокдаун във втората част, което му гарантира победата в съдийските карти.

„Видяхме великия Ислам Махачев притиснат по начин, по който не сме го виждали досега“, заяви Кормие в своя канал в YouTube. „Вярно е, че той все пак спечели четири от петте рунда, но го видяхме окървавен и посинен. Иън Гари повтаряше многократно, че ще направи този мач по-труден, отколкото някой би могъл да очаква. Битката започна и Ислам постигна ранен тейкдаун, контролирайки Иън до края на рунда – но имаше разлика. Той така и не успя да го притисне напълно. Не успя да установи истински контрол.“

Нова победа и нов рекорд за Ислам Махачев

„Това, което успя да направи, беше да вземе гърба му и да го контролира почти като борец от колежански отбор през целия първи рунд, но не успя да го накара да легне по гръб. Не успя да си осигури доминираща позиция. Личеше си, че ще е нужна много енергия на Ислам, за да задържи Иън Гари на земята. Трябва да започна, като ви кажа, че Иън Гари беше толкова добре подготвен, че изигра почти перфектен мач срещу Ислам Махачев. Но аз се опитвам да не съдя Ислам по-различно от всички останали.“

С тази победа Махачев счупи рекорда за най-много последователни победи в историята на UFC.

Дейна Уайт: Рекордът на Ислам Махачев може и никога да не бъде подобрен

„Повечето хора биха били на седмото небе, ако защитят шампионски пояс във втора теглова категория“, продължи Кормие. „Той е едва петият човек, постигнал това в историята на UFC. Повечето хора биха били във възторг да спечелят четири от пет рунда в такъв мач, но аз познавам Ислам и знам, че той ще се самооценява по-строго. Реалността обаче е, че върху него имаше огромен натиск да излезе и да спечели този двубой. Да си помислим само, че Ислам Махачев е спечелил 17 поредни битки, е абсолютно невероятно. Когато Андерсън Силва спечели всички онези битки, защити пояса толкова пъти и записа 16 поредни победи, никой не мислеше, че този рекорд някога ще бъде счупен, а Ислам го направи. Поставете това в исторически контекст и го сравнете с някои от най-великите спортни постижения, които сме виждали във всеки един спорт. Става дума за отдаване на почит към човек, който продължава да се доказва като един от най-великите за всички времена, ако не и най-добрият боец, който UFC някога са имали“

Кормие признава, че полусредната категория се оказва значително предизвикателство по отношение на размерите за бившия шампион на UFC в лека категория Махачев. Въпреки това той смята, че дагестанският боец винаги е поставян на пиедестал.

„Във втория рунд той нарани Гари с хай кик и спечели този рунд“, каза Кормие за Махачев. „В третия рунд обаче Иън Гари защити тейкдаун, зае добра позиция и принуди Ислам да остане в стойка през цялото време, като спечели рунда убедително. Той спечели този рунд във всички съдийски карти. Един от съдиите даде на Иън Гари още един рунд, вероятно четвъртия. Дори ъгълът на Ислам му каза преди петия рунд: „Не знаем какво се случва. Трябва да спечелиш петия рунд“. И аз наистина вярвам, че точно от това са направени шампионите. В тези моменти, в тези трудни времена, когато си несигурен и трябва да свършиш нещо, Ислам показа и доказа за пореден път, че е способен да го направи. Той го направи. Спечели петия рунд. Спечели го по доминиращ начин. Това беше първият път, в който успя да неутрализира Иън Гари и да го контролира с контрол на гърба.“

„Той направи „боди трайънгъл“ и го контролира през цялото време. Беше страхотно представяне от Ислам и той остава шампион. Изглеждаше малко по-уморен, но заяви, че възнамерява да остане в категория до 77 килограма. Каза, че ще сваля всички на земята и че стилът му на бой работи в полусредна категория. Трудно е да поискаш от някого, който е шампион в по-горна категория, където не му се налага да сваля толкова килограми, да се върне в категорията, за която се е измъчвал. Затова мисля, че трябва да съдим Ислам така, както съдим всички останали, и да спрем да местим летвата, само защото е толкова велик. Не можем да го съдим въз основа на неговото величие. Трябва да го съдим така, както съдим всички останали, които виждаме да се бият в октагона.“

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