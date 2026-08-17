Дейна Уайт: Рекордът на Ислам Махачев може и никога да не бъде подобрен

Изпълнителният директор на UFC Дейна Уайт смята, че може би никога повече няма да има възможността да промотира боец като Ислам Махачев.

Според шефа на UFC феновете може би стават свидетели на уникален талант в лицето на шампиона в полусредна категория. Махачев (29-1), който спечели и защити титлата в лека категория четири пъти, сега твори история и в дивизията до 77 килограма. Той завоюва пояса в полусредна категория през ноември, а миналата събота направи първата си успешна защита, побеждавайки Иън Мачадо Гари (17-2) в главния двубой на UFC 330.

Нова победа и нов рекорд за Ислам Махачев

Освен че стана един от малкото бойци, печелили титли на UFC в две различни теглови категории, Махачев счупи и рекорда за най-дълга победна серия в историята на организацията. Той вече има 17 поредни победи, подобрявайки рекорда на Андерсън Силва от 16 последователни успеха, който се задържа в продължение на 13 години.

„Ако продължава така, както казва, че ще продължава, тази серия може никога да не бъде подобрена, поне докато съм жив“, заяви Уайт пред репортери на пресконференцията след UFC 330. „Това, което направи, е много впечатляващо. И отново, мислите ми за представянето на Иън тази вечер... можете да обърнете целия сценарий и да го приложите към Ислам, за да видите колко впечатляващо победи един голям, силен и висок боец, който се справяше дяволски добре. Ислам направи всичко необходимо, за да го победи. Както казах, тегловите категории съществуват с причина и днешният двубой беше перфектен пример за това.“

Махачев постигна толкова много през последните години, че мнозина вече обсъждат мястото му в класацията за „Най-велик за всички времена“. Дагестанецът има само една загуба в своята кариера – с нокаут от Адриано Мартинс през 2015 г.

Уайт смята, че това поражение вреди на Махачев в дебата за най-велик, но въпреки това го поставя сред легендите на спорта.

„Е, не знам какво е вашето мнение, имам предвид на всички вас, но ако той нямаше тази една загуба в актива си, почти нямаше да има спор“, каза Уайт. „И това момче иска да се бие постоянно. Той остава активен, а след тази вечер и това, което направи, говори за още три-четири битки. Мисля, че просто трябва да оставим кариерата му да се развие. Подобно е на това, което постоянно казвам за „Зуфа Боксинг“. Съдете ни в края на тази година, през януари 2027 г. Когато кариерата на Ислам започне да приключва, колкото повече битки печели и рекорди чупи, всичко ще говори само за себе си.“

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