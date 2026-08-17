Ансамбълът по художествена гимнастика: Имаме огромен напредък от началото на годината

Българският ансамбъл по художествена гимнастика се прибра на родна земя след големия успех на Световното първенство във Франкфурт.

Отборът ни в състав Рейчъл Стоянов, Маргарита Василева, Магдалина Миневска, Рая Божилова и Емилия Обретенова завоюва две бронзови отличия.

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Част от ансамбъла сподели мнението си пред медиите след завръщането си в България.

„Много благодарим на всички хора, които дойдоха и ни подариха тези прекрасни цветя. Все още не можем да осъзнаем какво постигнахме, но смятам, че имаше огромен напредък от началото на годината. Със сигурност си помислихме за такова посрещане и след Лос Анджелист в момента който влязохме и видяхме всички тези хора“

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Снимки: Борислав Цветанов