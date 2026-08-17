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  3. Стилияна Николова: Квотата за Лос Анджелис е по-важна от златния медал

Стилияна Николова: Квотата за Лос Анджелис е по-важна от златния медал

  • 17 авг 2026 | 20:32
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Българските състезателки се завърнаха в България след успешното си представяне на Световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт (Германия) и бяха посрещнати на летище "Васил Левски" от много фенове, които ги отрупаха с цветя.

В германския град България завоюва шест медала - един златен, три сребърни и два бронзови.

Стилияна Николова е световна шампионка на бухалки
Стилияна Николова е световна шампионка на бухалки

Най-голям интерес имаше към Стилияна Николова, която стана световна шампионка на бухалки, взе сребро в многобоя и на финала на лента, сребро в отборната надпревара и завоюва квота за страната за Олимпийските игри в Лос Анджелис 2028.

"Определено медалите тежат и не само физически, но и чисто като подготовка, и психика и всичко накуп. Да, със сигурност, вече съм по-наясно какво съм успяла да постигна за България. Много се радвам, че успяхме да стигнем до този връх. И има още накъде", каза Николова пред българските медии и уточни, че квотата за Лос Анджелис е по-важна от медалите.

"Много съм щастлива от това състезание, много съм горда със себе си и оттук нататък - напред и нагоре", добави тя.

Нейната треньорка Валентина Иванова каза, че зад този успех стоят много тренировки.

"Знаете колко много тренировки стоят зад един такъв голям успех. Това е във всеки един спорт, така че не може без това", коментира тя и разказа как е съобщила на грацията, че е световна шампионка на бухалки.

"Просто, наистина беше момент, в който Стили не знаеше. Тъй като трябваше да запазя нейната концентрация до края. Аз в интерес на истината също разбрах в края на финала. Тъй като тя стартира с първи номер. И не знаехме останалите конкурентки как ще играят. Т.е. изчакахме целия финал на лента да мине и аз й го съобщих", добави Иванова.

Стилияна Николова благодари за подкрепата на олимпийската вицешампионка от Париж 2024 Боряна Калейн, която й е подкрепа.

"С Бубето имахме възможност да си общуваме, докато бях в Франкфурт. Тя ми писа, каза, че винаги е до мен, ако имам нужда да ѝ се обадя за каквото и да е. Благодаря й за това, че е такава опора, подкрепа и че винаги мога да разчитам на нея", заяви световната шампионка.

"Имам две седмици почивка и после обратно в залата подготовка за новия сезон", завърши Николова.

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