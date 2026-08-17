Илиана Раева: Моля се на тези, от които зависи, да си мръднат пръста и да направят така, че да започнем строежа на залата

Президентът на Българска федерация художествена гимнастика Илиана Раева заяви при завръщането на отбор в София, че е много щастлива от представянето на тима на Световното първенство във Франкфурт.

Българските състезателки спечелиха една титла, общо шест медала (златен, три сребърни и два бронзови) и олимпийска квота за Лос Анджелис 2028 на шампионата в Германия.

"Това състезание беше с невиждана до момента конкуренция. Много съм щастлива, че Стилияна взе квота, че стана световна вицешампионка в многобоя и световна шампионка. Много съм щастлива за ансамбъла, които вървят по начертания път, че успяха да повярват във себе си, да изиграят две съчетания без грешки и да вземат двата бронзови медала. Разбира се, много ми е мъчно за Ева, защото смятам, че това, което показа Ева и това, което не съм гледала състезанието, но това, което коментираха колеги от България и от чужбина, че е била доста ощетена на съчетанието си с лента. Ние също смятаме така. Надявам се всички момичета, разбира се, отборната титла и да не забравя едно много престижно първо място за брой спечелени медали от Световното първенство, което е една простичка статистика, че на всички фронтове ние сме много добри. Ако едните имат в индивидуалното, другите имат в ансамбъла, ние имаме и на двете места", каза Раева на летище "Васил Левски".

"Страшно много работехме. Сега това са клишета, но наистина положихме някакъв къртовски труд. Винаги може и да е по-добре, но аз съм много щастлива, абсолютно доволна от това, което показаха момичетата. Надявам се, но и вярвам, че това ще бъде един страхотен стимул за тях. Разбира се, много подробна оценка имам за нашите съперници в компонентите, в които те ни превъзхождат. Така, че ни предстои сериозна работа. Не, че досега сме работили несериозно, разбира се. Но продължаваме с удвоени сили, защото ни предстоят две много-много тежки години. Предстоят нови квалификации следващата година, ние ще се борим за още две квоти в ансамбъла и още една в индивидуалното. Това е, поздравявам всички момичета, поздравявам треньорите, поздравявам екипите. Това е един огромен екип, който всеки беше на мястото си и всеки дава това, на което е най-способен и полезен", добави тя.

Президентът на БФХГ призова най-сетне да се започне строежа на новата зала на националния отбор.

"Благодаря на всички и се надявам след този успех наистина тези, от които зависи, малко да вземат присърце нещата с нашата зала. Защото много отговорно заявявам, че ние не можем да работим в залата, която в момента има националния отбор. Не знам какви успехи междупланетни ли трябва да спечелим, за да ни обърнат внимание и осем години да чакаме ние да имаме зала, в която да работим. Това е абсолютно неуважение към спорта ни, към нашите шампионки, сегашните, предишните и бъдещите. Това е, моля се на нашето правителство и се моля на тези, от които зависи, да си мръднат пръста и да направят така, че да започнем строежа на залата. Няма да влизам в подробности, много напред сме в нещата, но има неща, които още трябва да се свършат. Надявам се този пореден успех, пореден - няма титла, която да не сме завоювали последните 12-13, не знам, 15 години. И да няма нито едно правителство, което да вземе сериозно под внимание това, ние да имаме зала, в която да работим. Национална база. Искаме си нормална, адекватна на постиженията ни, на традициите ни, на миналото ни, на бъдещето ни зала, в която да работим", коментира още Илиана Раева.

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