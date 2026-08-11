Солена глоба за Кичо Добрев след мача с ЦСКА

Спортният директор на Септември (София) Кристиян Добрев отнесе солена глоба след двубоя срещу ЦСКА от четвъртия кръг на efbet Лига, спечелен от "армейците" с 3:0. Шефът на столичния клуб трябва да плати 2560 евро заради "обиди и опит за саморазправа с длъжностни и служебни лица".

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Ето всички глоби и наказания, наложени от Дисциплинарната комисия:

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ПФК "Левски" гр. София с имуществена санкция в размер на 775 евро.

За нерегламентирано използване на факли, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А, предложение 1 от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ПФК "Локомотив" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 155 евро.

За нерегламентирано използване на факли, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А, предложение 1 от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ФК "Дунав" гр. Русе с имуществена санкция в размер на 155 евро.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ПФК "Черно море" гр. Варна с имуществена санкция в размер на 775 евро.

За обиди и опит за саморазправа с длъжностни и служебни лица на футболната среща от Кристиян Добрев – Спортно-технически директор на ПФК "Септември" гр. София на основание чл.36, ал.1, т.1, б. А, предложение 1 от ДП /2026/2027/, ДК наказва ПФК "Септември" гр. София с имуществена санкция в размер на 2560 евро.

За хвърлени предмети, на основание чл.37, ал.1, т.4, б. А, предложение 1 от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ПФК "ЦСКА" гр. София с имуществена санкция в размер на 520 евро.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ПФК "ЦСКА" гр. София с имуществена санкция в размер на 775 евро.

За нерегламентирано използване на димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А, предложение 1 от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ПФК "Ботев" гр. Враца с имуществена санкция в размер на 155 евро.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ПФК "Ботев" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 775 евро.

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