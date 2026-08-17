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Смяна на върха на всеки две години? Как би изглеждало ротационното председателство във ФИФА

  • 17 авг 2026 | 17:35
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Смяна на върха на всеки две години? Как би изглеждало ротационното председателство във ФИФА

Въпреки турбуленциите, които преживява след края на Световното първенство в Америка през 2026 г., Джани Инфантино все още е начело на ФИФА. Опозицията обаче поддържа постоянен натиск върху шефа на международната централа, което може да доведе до неговото оттегляне в следващите месеци. Вече се чуват гласове, които настояват за въвеждане на ротационно председателство на ФИФА от 2027 г.

Хавиер Тебас: Ерата на Джани Инфантино във ФИФА трябва да приключи
Хавиер Тебас: Ерата на Джани Инфантино във ФИФА трябва да приключи

Възможно ли е президентът на ФИФА да има по-малко правомощия? Напълно. От края на Мондиал 2026 през юли Джани Инфантино е подложен на остри критики заради проваления си проект за създаване на търговско дружество около световните финали. След разкритията в пресата се формира опозиция, особено в Европа, която цели да принуди президента на ФИФА да се оттегли от надпреварата за президентските избори, насрочени за следващия март в Мароко.

Тръмп се хвърли да защитава Инфантино: ФИФА би допуснала ужасна грешка, ако го замени
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Опозицията обмисля няколко мерки за налагане на визия, различна от тази на Джани Инфантино. Една от идеите е въвеждането на ротационно председателство, което да сложи край на модела с постоянен президент, концентриращ цялата власт, какъвто е случаят с Инфантино в момента.

ФИФА отговори на критиките и защити Инфантино
ФИФА отговори на критиките и защити Инфантино

Според тази концепция, обсъждана най-вече в УЕФА, президентският пост във ФИФА може да се сменя на всеки две години. Това би позволило на различните конфедерации да поемат ръководството на организацията и да провеждат световната футболна политика. „Шест месеца или една година е твърде кратък срок за прилагане на идеи, реформи и задаване на визия за ФИФА“, обяснява добре запознат източник от европейските среди. Окончателната продължителност на мандата все още не е определена, но се обсъжда период от около две години.

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Тази промяна би дала възможност на всички конфедерации да имат значителна тежест за определен период. Идеята е вдъхновена от ротационното председателство на Европейския съюз. Тя също така би ограничила правомощията на президента на ФИФА и би предотвратила повторение на епизоди като този с търговското дружество, създадено без консултации с висшите ръководители на централата, което предизвика силно недоволство вътре в организацията. Подобна реформа би възстановила и значимостта на Съвета на ФИФА, който през последните години се превърна в обикновен орган за формално одобрение без реална власт.

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