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Алвеша след отпадането от Панатинайкос: Не ни достигнаха силите, но е грешка да обвиняваме един човек

  • 17 авг 2026 | 16:38
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Алвеша след отпадането от Панатинайкос: Не ни достигнаха силите, но е грешка да обвиняваме един човек

Наставникът на ЦСКА 1948 Александър Александров - Алвеша направи равносметка в студио "Дерби" след отпадането от европейските турнири срещу гръцкия гранд Панатинайкос. Специалистът анализира представянето на отбора и причините за крайния изход.

Щом не сме се класирали, явно някъде сме сбъркали. Аз мисля, че дадохме всичко от себе си. Имахме доста ситуации. За такива мачове, във двата мача имаме доста чисти ситуации. Смея да твърдя, че чистите, головите ситуации бяха на наша страна. Да, те държаха топката повече, но като цяло ние имахме такава тактика да им използваме слабите места. Създадохме ситуации, не можахме да ги вкараме и може би в продължението по-големият опит, по-голямото самочувствие на Панатинайкос, който е играл в такива мачове много пъти, им помогна.

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Алвеша категорично защити вратаря Маринов пред критичните коментари във футболните среди и подчерта, че отговорността е обща. Думите му за колегиалност и защита на играча бяха незабавно подкрепени и от Ивайло Петров - Пифа, който се включи, за да го адмирира

Искам да му стисна ръката за тия истински думи, които каза в момента за вратаря, защото малко са треньорите, особено тука в България, са малко треньорите, които ще кажат тези думи, а тези думи са най-истинските. Защото всеки гледа на вратаря грешката, но никой не гледа, че докато стигне до вратаря, поне още 10 човека са сгрешили.

Треньорът се върна и към първия сблъсък на гръцка земя, като сподели, че пропуснатите шансове там са се оказали ключови:

Всеки след мача вика: „ Браво, браво!“, а аз вътрешно в себе си знаех, че този резултат не е добър за нас в Атина, защото там ни беше нашият шанс да победим, докато този отбор не беше още готов за Европа, не беше се адаптирал. Със сигурност е имало и някакво подценяване. Отбор, който струва 120 милиона, да играе срещу отбор, който струва примерно 20 грубо, разбира се, че има едно подценяване. Ние там имахме три 100-процентови ситуации, ако бяхме вкарали, съвсем различен щеше да е мачът тук в София.

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