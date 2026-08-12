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  3. ЦСКА 1948 поздрави и пожела успех на ПАО

ЦСКА 1948 поздрави и пожела успех на ПАО

  • 12 авг 2026 | 17:43
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От ЦСКА 1948 поздравиха Панатинайкос, който отстрани "червения" тим в третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите. "Детелините" продължиха към плейофите на турнира след успеха с 2:1 на Националния стадион "Васил Левски" снощи.

ЦСКА 1948 показа добра игра и даде голям отпор на Панатинайкос, но се сбогува с Европа
ЦСКА 1948 показа добра игра и даде голям отпор на Панатинайкос, но се сбогува с Европа

"Благодарим, Панатинайкос! Поздравяваме Панатинайкос за победата и им благодарим им за гостоприемството в Атина, уважението и коректното отношение по време на двата двубоя.

Получи се здрава битка между два отбора, които оставиха всичко на терена. Благодарим за емоциите и за европейските вечери, които споделихме! Успех на Панатинайкос в следващата фаза и до нови срещи!", пишат от клуба.

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