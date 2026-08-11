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Левски ще довършва започнатото срещу Кайрат - на живо от Туркестан преди ключовия реванш
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА 1948
  3. Жегата скри феновете на Панатинайкос в моловете

Жегата скри феновете на Панатинайкос в моловете

  • 11 авг 2026 | 14:26
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На централният софийски булевард „Витоша“ се чува често гръцка реч днес, но хора с артикули или фланелки „Панатинайкос“ могат да се видят рядко. Жегата прати феновете на атинския клуб в моловете, но в часовете преди мача с ЦСКА 1948 се очаква гърците да се съберат в центъра на София и да се предвижат заедно до националния стадион.

Официално Панатинайкос продаде 1400 билета на своите фенове, но се очаква на трибуните да има още привърженици на тима. Много гърци живеят и работят в България, а студенти от южната ни съседка има във всеки наш университет. Още по обед полицията е отцепила специални зони около „Васил Левски“, а за мача ще има строг пропусквателен режим, разбра репортер на Sportal.bg.

Срещата от третия предварителен кръг в Лига на Конференциите между ЦСКА 1948 и Панатинайкос е с начален час 20:30. Първият двубой в Атина завърши 1:1.

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