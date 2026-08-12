Треньорът на ПАО: Не беше красиво, но постигнахме целта си

Насатвникът на Панатинайкос Якуб Нееструп изрази задоволството си от победата над ЦСКА 1948 и класирането за плейофния кръг в Лигата на конференциите, но призна, че отборът му е останал далеч от желаното представяне.

„Изправихме се срещу труден съперник, но, както казах и на играчите, това беше нова ситуация, за първи път играхме с петима в защита. Тази победа се дължи на манталитета на футболистите и на изключителната работа на медицинския екип, който успя бързо да върне Сирил Десерс в игра и се погрижи Леви Гарсия да бъде готов. Ще има победи, ще има и загуби, но най-важното е да се подобряваме със завръщането и на останалите играчи", каза Нееструп.

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„Изборът на петима в отбрана не беше продиктуван от съперника. Когато гледах ЦСКА в Атина и знаейки с кои играчи не можем да разчитаме, разбрах, че трябва да променя схемата. Казах си, че ще е по-добре да не използвам четворка, щеше да е рисковано. Най-важното е класирането. Победата ни не беше красива и… секси, но продължаваме напред и сега гледаме към следващия си противник, било то Бенфика или Храдец Кралове“, добави датският специалист.

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"Разбира се, имаше напрежение. Най-трудно ми беше да оставя на пейката Ягушич, който вкара в два поредни мача преди това. Огромно "благодаря" за феновете. Повече от 2000 човека бяха на стадиона, за да ги подкрепят. Не мога да им обещая, че от утре във всеки мач ще играем красиво, но им гарантирам, че всички в клуба работят упорито, за да ставаме по-добри", добави Нееструп.

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Снимки: Sportal.bg