Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Панатинайкос
  3. Треньорът на ПАО: Не беше красиво, но постигнахме целта си

Треньорът на ПАО: Не беше красиво, но постигнахме целта си

  • 12 авг 2026 | 06:35
  • 376
  • 0

Насатвникът на Панатинайкос Якуб Нееструп изрази задоволството си от победата над ЦСКА 1948 и класирането за плейофния кръг в Лигата на конференциите, но призна, че отборът му е останал далеч от желаното представяне.

„Изправихме се срещу труден съперник, но, както казах и на играчите, това беше нова ситуация, за първи път играхме с петима в защита. Тази победа се дължи на манталитета на футболистите и на изключителната работа на медицинския екип, който успя бързо да върне Сирил Десерс в игра и се погрижи Леви Гарсия да бъде готов. Ще има победи, ще има и загуби, но най-важното е да се подобряваме със завръщането и на останалите играчи", каза Нееструп.

ЦСКА 1948 показа добра игра и даде голям отпор на Панатинайкос, но се сбогува с Европа
ЦСКА 1948 показа добра игра и даде голям отпор на Панатинайкос, но се сбогува с Европа

„Изборът на петима в отбрана не беше продиктуван от съперника. Когато гледах ЦСКА в Атина и знаейки с кои играчи не можем да разчитаме, разбрах, че трябва да променя схемата. Казах си, че ще е по-добре да не използвам четворка, щеше да е рисковано. Най-важното е класирането. Победата ни не беше красива и… секси, но продължаваме напред и сега гледаме към следващия си противник, било то Бенфика или Храдец Кралове“, добави датският специалист.

Александров: Доволен съм от футболистите, но има тъга в мен, защото имахме шанс да продължим
Александров: Доволен съм от футболистите, но има тъга в мен, защото имахме шанс да продължим

"Разбира се, имаше напрежение. Най-трудно ми беше да оставя на пейката Ягушич, който вкара в два поредни мача преди това. Огромно "благодаря" за феновете. Повече от 2000 човека бяха на стадиона, за да ги подкрепят. Не мога да им обещая, че от утре във всеки мач ще играем красиво, но им гарантирам, че всички в клуба работят упорито, за да ставаме по-добри", добави Нееструп.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Sportal.bg

Още от БГ Футбол

Славия пожела успех на Илиян Стефанов в новия му отбор

Славия пожела успех на Илиян Стефанов в новия му отбор

  • 12 авг 2026 | 02:21
  • 1580
  • 0
Втори португалец подписа с Локомотив (Горна Оряховица)

Втори португалец подписа с Локомотив (Горна Оряховица)

  • 12 авг 2026 | 02:14
  • 960
  • 0
Атанас Илиев: Ще се борим за титлата, ние сме много добри футболисти

Атанас Илиев: Ще се борим за титлата, ние сме много добри футболисти

  • 11 авг 2026 | 23:48
  • 1409
  • 6
ЦСКА 1948 показа добра игра и даде голям отпор на Панатинайкос, но се сбогува с Европа

ЦСКА 1948 показа добра игра и даде голям отпор на Панатинайкос, но се сбогува с Европа

  • 11 авг 2026 | 23:35
  • 87875
  • 272
Александров: Доволен съм от футболистите, но има тъга в мен, защото имахме шанс да продължим

Александров: Доволен съм от футболистите, но има тъга в мен, защото имахме шанс да продължим

  • 11 авг 2026 | 23:34
  • 3870
  • 9
Лаша Двали: Горд съм с представянето на нашия отбор

Лаша Двали: Горд съм с представянето на нашия отбор

  • 11 авг 2026 | 23:33
  • 1638
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски успя! "Сините" елиминираха Кайрат и гледат смело към основната фаза на ШЛ

Левски успя! "Сините" елиминираха Кайрат и гледат смело към основната фаза на ШЛ

  • 11 авг 2026 | 19:58
  • 221604
  • 701
ЦСКА 1948 показа добра игра и даде голям отпор на Панатинайкос, но се сбогува с Европа

ЦСКА 1948 показа добра игра и даде голям отпор на Панатинайкос, но се сбогува с Европа

  • 11 авг 2026 | 23:35
  • 87875
  • 272
Божидар Саръбоюков спечели европейски медал!

Божидар Саръбоюков спечели европейски медал!

  • 11 авг 2026 | 23:45
  • 36499
  • 14
Последното стъпало: Ето срещу кого Левски ще се бори за влизане в Шампионската лига

Последното стъпало: Ето срещу кого Левски ще се бори за влизане в Шампионската лига

  • 11 авг 2026 | 19:59
  • 76589
  • 112
Веласкес: Постигнахме нещо брутално

Веласкес: Постигнахме нещо брутално

  • 11 авг 2026 | 20:25
  • 33103
  • 81
Десет отбора намериха място в плейофа на Шампионската лига

Десет отбора намериха място в плейофа на Шампионската лига

  • 11 авг 2026 | 23:55
  • 31326
  • 3