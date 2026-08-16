Реал Мадрид се развихри в последната си контрола, Мбапе се завърна с гол

Отборът на Реал Мадрид завърши предсезонната си подготовка с убедителен успех с 3:0 като гост на новака в Бундеслигата Шалке 04. Така съставът на Жозе Моуриньо записа четири победи и едно реми в летните си контроли.

Испанците бяха доста по-опасни в атака, като можеха да запишат още по-убедителна победа, но пропиляха куп добри възможности пред Лорис Кариус, докато германците не успяха да отбележат нито едно попадение въпреки своите 15 удара.

🚨🚨 KYLIAN MBAPPE OPENS THE SCORING FOR REAL MADRID!https://t.co/92OXMSiA2Fpic.twitter.com/kETFd90mGg — Tekkers Foot (@tekkersfoot) August 16, 2026

Макар и това да беше първият му мач след края на Мондиал 2026, голмайсторът на Реал Килиан Мбапе даде аванс на своя тим още в 6-ата минута. Тогава той пресече съперниково подаване назад към вратаря и с удар по земя прати топката покрай него.

GOOOL HUIJSEN!!



CENTRO PERFECTO DE GULER QUE TIENE UN GUANTE EN EL PIE Y CAE EL SEGUNDO

pic.twitter.com/92JWZI96Io — Madrid fire ⚪ (@Madridistafire1) August 16, 2026

В 20-ата минута Дийн Хаусен удвои преднината на мадридчани, разписвайки се с глава при корнер. На почивката Мбапе беше заменен от Карлос Еспи, като именно новото попълнение оформи крайния резултат в 57-ата минута, когато беше точен с глава след центриране на Алваро Карерас.

🚨🌍 | GOAL: CARLOS ESPI MAKES IT THREE FOR REAL MADRID!



ALVARO CARRERAS WITH THE ASSIST!



Schalke 0-3 Real Madrid. pic.twitter.com/jvExdSL0pW — TheGoalsZone (@TheGoalsZone) August 16, 2026

Реал ще стартира новия сезон на Ла Лига с гостуване на Еспаньол следващата събота, а два дни по-късно Шалке има визита на аматьорския Хале 1896 за Купата на Германия.

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Снимки: Gettyimages