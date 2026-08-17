Иван Станев: Отборът израства от мач на мач, тръгваме за световното с необходимата увереност

Когато отиваш с амбиции за добро представяне, трябва да бъдеш готов да се изправиш срещу всеки

Волейболистите от националния отбор на България за юноши под 17 години триумфираха с титлата на Балканиадата в Албания, след като надделяха над Турция с 3:2 гейма в големия финал в Тирана. Географскисправочни ресурси

Старши треньорът на тима Иван Станев говори пред BGvolleyball.com - за трофея, пътя към него, предстоящото световно първенство (19-27 август) и случилите се промени в последния момент, и още...

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Какво каза той - четете в следващите редове:

"Изключително сме щастливи от тази титла. За мен най-важното е, че момчетата я заслужиха с много труд, дисциплина и характер. В рамките на турнира преминахме през различни ситуации, включително и загуба, но отборът показа, че може да реагира и да израства от мач на мач. Финалът беше доказателство за това. Тази титла е награда за всички момчета и за целия щаб, но същевременно е и важна крачка по пътя ни към световното първенство."

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"Смятам, че едно от основните ни предимства беше посрещането. Не само във финала, а през целия турнир стояхме много стабилно в този елемент, което ни даваше възможност да организираме по-добре играта си в нападение. Момчетата се справиха много добре и с тактическите задачи, които им бяхме поставили, особено в решаващите моменти", каза още Станев.

"Казах им, че една загуба не трябва да променя увереността ни и вярата в това, което правим. По-важното беше да анализираме грешките си, да направим необходимите корекции и да продължим напред. Знаехме, че ако отново се срещнем с Турция, трябва да бъдем по-добри и по-подготвени. Момчетата реагираха много зряло и показаха характер, което в крайна сметка се видя и във финала", допълни специалистът.

Готов ли е отборът за световното първенство? "Смятам, че сме готови. Радвам се, че Балканиадата ни даде възможност да изиграем точно тези мачове, от които имахме нужда преди световното. Освен самия успех, турнирът ни даде игрови ритъм, увереност и самочувствие като отбор. Момчетата показаха, че могат да реагират в трудни ситуации и вярвам, че тръгваме за световното в добро състояние и с необходимата увереност."

За промените в групите в последния момент: "Разбира се, промените в групите в последния момент не са най-добрият вариант, защото подготовката ни е била насочена и към конкретни съперници. Но това е ситуация, която не зависи от нас и трябва бързо да се адаптираме.

Ще направим необходимия анализ на новите съперници, но когато отиваш на световно първенство с амбиции за добро представяне, трябва да бъдеш готов да се изправиш срещу всеки отбор. За нас най-важното е да бъдем максимално подготвени и да покажем възможностите си", завърши Станев.

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