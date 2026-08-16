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Барселона ще привлече Кансело до дни

  • 16 авг 2026 | 11:02
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Португалският десен бек Жоао Кансело е все по-близо до завършване на преминаването си в Барселона, твърди трансферният експерт. Именно сделката за крайния защитник е една от основните цели на каталунците от самото начало на лятото. Футболистът прекара на “Камп Ноу” втората част от миналата кампания, а от Барса поставиха като приоритет Кансело да успее да убеди Ал-Хилал да прекрати договора си, след което да премине в испанския гранд без пари. Именно това забави сделката и все още не е ясно дали ще бъде постигнато или все пак ще се наложи да бъдат платени между 10 и 15 милиона евро за завършването на сделката.

Самият Кансело пък публикува в профила си в “Инстаграм” своя снимка с екипа на Барселона и пясъчен часовник, правейки явен намек, че е въпрос на време да бъде официално обявен за играч на каталунците. Според други източници се очаква португалецът да пътува в за каталунската столица в началото на седмицата, след което да бъдат оформени всички подробности и той да подпише личния си договор.

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Снимки: Gettyimages

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