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Роналдо: Това вероятно е последната ми година във футбола

  • 16 авг 2026 | 19:15
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Роналдо: Това вероятно е последната ми година във футбола

Португалската суперзвезда на Ал-Насър Кристиано Роналдо призна, че вероятно навлиза в своя последен сезон в 25-годишната си кариера на професионален футболист. Това той направи в специално интервю пред Vogue, посветено на сватбата му с Джорджина Родригес.

„Това вероятно е последната ми година във футбола и искам да оставя невероятно наследство. Бъдещето ми е изцяло предначертано. Имам толкова много неща, които да ме държат зает, така че да ви посоча само едно е трудно. Тъй като футболът може да остави голяма празнина, трябва да запълвам времето си по различни начини, не само с един. Също така да се забавлявам и да пътувам повече, да гледам и играя падел, който доста ми харесва, и да продължавам да се наслаждавам на това, което аз съм заслужил и което ние сме заслужили. Защото, в крайна сметка, това са 25 години, изпълнени с много саможертви“, сподели Роналдо пред популярното списание.

41-годишният нападател неведнъж е подчертавал, че ще се оттегли от футбол едва след като достигне 1000 гола в своята кариера. В момента Кристиано има общо 976 попадения в 1330 мача за Спортинг (Лисабон), Манчестър Юнайтед, Реал Мадрид, Ювентус, Ал-Насър и Португалия.

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Снимки: Gettyimages

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