Черноморец (Бургас) се подсили с опитен халф

Ивайло Климентов беше представен като футболист на бургаския Черноморец. Роденият на 3 февруари 1998 година полузащитник ще носи екипа на бургаския клуб, след като за последно защитава цветовете на Вихрен Сандански.

Климентов има солиден футболен опит, натрупан както в Първа професионална лига, така и във Втора професионална лига. В кариерата си е играл за отбори като „Лудогорец“ Разград, ЦСКА 1948, „Спартак“ Варна и „Добруджа“ Добрич, като е записвал участия и в турнира за Купата на България.

Полузащитникът преминава през престижни футболни академии в Испания – на „Химнастик“ Тарагона и „Валенсия“, където получава ценен опит и се развива в конкурентна футболна среда.

През 2017 година Ивайло Климентов е част и от националния младежки отбор на България до 19 години, с който участва на Европейското първенство. Със своя опит, футболни качества и познания за българския футбол Климентов идва в Бургас с амбицията да помогне на отбора да постигне поставените цели.

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