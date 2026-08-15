Макс Верстапен посочи "големия приоритет" на Ред Бул за втората половина на сезон 2026

Макс Верстапен каза кой ще е „големият приоритет“ приоритет на Ред Бул през втората половина на сезон 2026, която стартира с домашната му Гран При на Нидерландия следващата седмица.

По време на лятната пауза във Формула 1 Макс Верстапен се намира на цели 110 точки зад лидера в шампионата Андреа Кими Антонели. През миналия сезон четирикратният световен шампион направи зрелищно завръщане след надпреварата на „Зандвоорт“ и завърши на подиума във всяко състезание през втората половина на сезона, но този път той категорично не очаква подобен сценарий.

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Проблемите на Ред Бул сега са по-сложни. Отборът започна сезона със значително изоставане, което беше очаквано, макар и по различни причини. Преди началото на кампанията най-големият въпрос беше свързан със собствената им задвижваща система, въпреки че тя се оказа изненадващо конкурентна.

От страна на шасито обаче недостатъците бяха по-големи. Ако към това се добави и наднорменото тегло на RB22, става ясно защо Ред Бул изоставаше с повече от 1.3 секунди в чисто състезателно темпо в Австралия и Кита.

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Тази разлика беше намалена до две десети от секундата на обиколка в Белгия и Унгария, въпреки че Верстапен смята, че тези цифри не разкриват цялата истина. В Будапеща нидерландецът заяви, че всеки уикенд в Ред Бул се появява нов проблем, като преди това се пошегува, че всички неуспехи през тази година ще го накарат да прекара зимната пауза като Буда в Тибет.

В по-сериозен тон Верстапен казва, че Ред Бул трябва да овладее тези проблеми, особено след като в Унгария е изпитал това, което той описва като „деградация на болида“ – колата се е влошавала в хода на уикенда и дори по време на сесия.

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„Първо трябва да намерим повече цялостно представяне. След това трябва да отстраним проблемите си, заради които понякога просто губим скорост през уикенда или дори от старта до финала на състезанието. Така че, да, това всъщност е голям приоритет“, каза Верстапен.



„Като цяло беше много трудно [през първата половина на сезона]. Имаше някои добри моменти, някои ярки и блестящи моменти, предполагам, но в общи линии беше тежко. Затова мисля, че трябва да се опитаме да бъдем по-солидни, малко по-завършени, за да имаме по-безпроблемни уикенди. Освен това трябва да намерим повече скорост.



„В крайна сметка е толкова просто. И освен намирането на повече представяне, просто да нямаме тези проблеми с настоящия пакет“, добави четирикратният шампион.

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Снимки: Gettyimages