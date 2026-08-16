Кралят на Нидерландия ще награди победителя в последното състезание на "Зандвоорт"

Нидерландският крал Вилем-Александър ще връчи трофея на победителя в Гран При на Нидерландия на „Зандвоорт“. Това ще бъде първото му „официално“ посещение на спортно събитие в страната за връчване на награда.

A royal touch to the final edition 👑

His Majesty King Willem-Alexander will present the trophy to the FORMULA 1 HEINEKEN DUTCH GRAND PRIX 2026 winner! 🏆 #DutchGP #F1 #TheFinalLap pic.twitter.com/9GrTOdVsUB — Dutch Grand Prix (@f1dutchgp) August 13, 2026

Въпреки че крал Вилем-Александър и кралица Максима редовно присъстват на Гран При на Нидерландия след завръщането ѝ в календара на Формула 1 през 2021, предишните им появи са били неофициални.

През 2024 ръководството на Формула 1 и организаторите на нидерландската надпревара се споразумяха за едногодишно удължаване на договора, което осигури провеждането на състезание и през сезон 2026. В крайна сметка частно финансираният промоутър реши да не търси по-дългосрочна сделка или да участва в предложена ротационна система с други европейски писти. В резултат на това „Зандвоорт“ ще отпадне от календара през 2027 година.

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Роберт ван Овердайк, директор на Гран При на Нидерландия, обясни по време на обявяването на договора: „Ние сме частна компания и трябва да балансираме възможностите, които предлага домакинството на събитието, с други рискове и отговорности. Решихме да се оттеглим на върха с още две невероятни състезания в Нидерландия през 2025 и 2026.



„Искахме да предприемем тази стъпка, докато нашето събитие е обожавано и подкрепяно от страстни фенове, местни жители и общността на Формула 1. Искам да благодаря на Стефано Доменикали и на целия екип на Формула 1 за усилената работа, довела до няколко удължавания на договорите и до такъв голям успех на Гран При на Нидерландия“, добави той.

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След завръщането на състезанието през 2021 четирикратният шампион и местен герой Макс Верстапен постигна три поредни победи от 2021 до 2023, докато пилотите на Макларън – Ландо Норис и Оскар Пиастри – спечелиха съответно през 2024 и 2025.

Гран При на Нидерландия през 2026 ще се проведе на „Зандвоорт“ от 21 до 23 август и с нея ще бъде подновен сезонът след лятната пауза. Състезателният уикенд ще включва спринтовия формат, който ще се използва за първи път в Нидерландия.

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Снимки: Gettyimages