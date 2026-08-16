Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Андреа Стела: Наследството на Макларън е огромна отговорност

Андреа Стела: Наследството на Макларън е огромна отговорност

  • 16 авг 2026 | 13:11
  • 216
  • 0

Малко отбори във Формула 1 носят такава историческа тежест като Макларън. С 10 конструкторски титли на свое име и история, датираща от първия старт на Брус Макларън в световния шампионат в Монако през 1966, базираният в Уокинг тим е една от истинските институции в спорта.

За Андреа Стела отговорността да продължи това наследство е нещо, което той не приема с лека ръка. По-рано през сезона, по време на Гран При на Монако, Макларън отбеляза два изключителни юбилея – 60 години от дебюта си във Формула 1 и своето Гран При №1000.

Защо Макларън празнува своя старт №1000 във Формула 1 предварително?
Защо Макларън празнува своя старт №1000 във Формула 1 предварително?

С това тимът стана едва вторият в историята след Ферари, достигнал тази кота. Поводът беше особено подходящ, тъй като именно в Монако преди шест десетилетия започва всичко за Брус Макларън.

Под ръководството на Стела от началото на 2023, когато Макларън се намираше в дъното на класирането, възходът на отбора е наистина забележителен. Мащабно техническо преструктуриране превърна тима в претендент за подиуми само за няколко месеца, а през 2024 Макларън спечели първата си конструкторска титла от 26 години насам.

Андреа Стела изтъкна "парадокса" на Макларън, довел до ключов обрат
Андреа Стела изтъкна "парадокса" на Макларън, довел до ключов обрат

През 2025 г. последва втора, заедно с първата пилотска титла за Ландо Норис. Така преди началото на настоящия сезон отборът има на сметката си под ръководството на Стела 21 победи в Гран При и 22 полпозишъна. Този съвременен възход придава още по-голяма тежест на думите на Стела за опазването на наследството на Макларън.

„Това със сигурност е значителна отговорност, съчетана с чувство на гордост, което съм сигурен, че се споделя от всички мои колеги в отбора. Привилегия е да ръководя този отбор заради това, което той представлява в историята и настоящето на Формула 1, но преди всичко заради начина, по който тимът продължава да гледа напред и да посреща предизвикателствата: стремейки се всеки ден да бъде по-добър от вчера.

„Има глад за победа, има енергия, има талант. Има желание да пишем нови глави, които да отговарят на традицията, която носим на раменете си, и да го правим в истинския стил на Макларън“, каза Стела по темата с наследството на Макларън.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Паскал Верлайн спечели първото състезание в Лондон и поведе във Формула Е

Паскал Верлайн спечели първото състезание в Лондон и поведе във Формула Е

  • 15 авг 2026 | 18:04
  • 3890
  • 0
Защо Себастиен Буеми напуска Формула Е след 12 сезона

Защо Себастиен Буеми напуска Формула Е след 12 сезона

  • 15 авг 2026 | 16:11
  • 1503
  • 0
Габриел Бортолето очаква дългосрочно бъдеще в Ауди

Габриел Бортолето очаква дългосрочно бъдеще в Ауди

  • 15 авг 2026 | 15:50
  • 1846
  • 0
Гюнтер Щайнер: Мерцедес вече не се нуждае от Макс Верстапен

Гюнтер Щайнер: Мерцедес вече не се нуждае от Макс Верстапен

  • 15 авг 2026 | 15:04
  • 3018
  • 2
Кал Кръчлоу е категоричен, че MotoGP не му липсва въпреки завръщането му

Кал Кръчлоу е категоричен, че MotoGP не му липсва въпреки завръщането му

  • 15 авг 2026 | 14:52
  • 1060
  • 0
Джордж Ръсел все още носи белези от дебюта си за Мерцедес през 2020

Джордж Ръсел все още носи белези от дебюта си за Мерцедес през 2020

  • 15 авг 2026 | 14:04
  • 2321
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Левски продаде над 11 500 билета за мача с АЕК

Левски продаде над 11 500 билета за мача с АЕК

  • 16 авг 2026 | 13:04
  • 2852
  • 13
Ще има ли убедителна победа за ЦСКА, или осакатеният Ботев ще успее да поднесе изненада?

Ще има ли убедителна победа за ЦСКА, или осакатеният Ботев ще успее да поднесе изненада?

  • 16 авг 2026 | 07:00
  • 13067
  • 96
Локо (Пд) и Дунав излизат за важни три точки на "Лаута"

Локо (Пд) и Дунав излизат за важни три точки на "Лаута"

  • 16 авг 2026 | 07:45
  • 6044
  • 9
Четири срещи във Втора лига днес

Четири срещи във Втора лига днес

  • 16 авг 2026 | 10:02
  • 3564
  • 0
Пропусната дузпа, асистенция и жълт картон за Лионел Меси при тежка загуба на Интер Маями

Пропусната дузпа, асистенция и жълт картон за Лионел Меси при тежка загуба на Интер Маями

  • 16 авг 2026 | 05:57
  • 22872
  • 21
Нова победа и нов рекорд за Ислам Махачев

Нова победа и нов рекорд за Ислам Махачев

  • 16 авг 2026 | 07:21
  • 17470
  • 10