Андреа Стела: Наследството на Макларън е огромна отговорност

Малко отбори във Формула 1 носят такава историческа тежест като Макларън. С 10 конструкторски титли на свое име и история, датираща от първия старт на Брус Макларън в световния шампионат в Монако през 1966, базираният в Уокинг тим е една от истинските институции в спорта.

За Андреа Стела отговорността да продължи това наследство е нещо, което той не приема с лека ръка. По-рано през сезона, по време на Гран При на Монако, Макларън отбеляза два изключителни юбилея – 60 години от дебюта си във Формула 1 и своето Гран При №1000.

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С това тимът стана едва вторият в историята след Ферари, достигнал тази кота. Поводът беше особено подходящ, тъй като именно в Монако преди шест десетилетия започва всичко за Брус Макларън.

Под ръководството на Стела от началото на 2023, когато Макларън се намираше в дъното на класирането, възходът на отбора е наистина забележителен. Мащабно техническо преструктуриране превърна тима в претендент за подиуми само за няколко месеца, а през 2024 Макларън спечели първата си конструкторска титла от 26 години насам.

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През 2025 г. последва втора, заедно с първата пилотска титла за Ландо Норис. Така преди началото на настоящия сезон отборът има на сметката си под ръководството на Стела 21 победи в Гран При и 22 полпозишъна. Този съвременен възход придава още по-голяма тежест на думите на Стела за опазването на наследството на Макларън.

„Това със сигурност е значителна отговорност, съчетана с чувство на гордост, което съм сигурен, че се споделя от всички мои колеги в отбора. Привилегия е да ръководя този отбор заради това, което той представлява в историята и настоящето на Формула 1, но преди всичко заради начина, по който тимът продължава да гледа напред и да посреща предизвикателствата: стремейки се всеки ден да бъде по-добър от вчера.



„Има глад за победа, има енергия, има талант. Има желание да пишем нови глави, които да отговарят на традицията, която носим на раменете си, и да го правим в истинския стил на Макларън“, каза Стела по темата с наследството на Макларън.

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Снимки: Gettyimages