Защо Макларън празнува своя старт №1000 във Формула 1 предварително?

Този уикенд Макларън ще отбележи своя старт №1000 във Формула 1 по време на Гран При на Монако, въпреки че реално старт №1000 за британския екип ще настъпи най-рано в Барселона следващата седмица.

Въпреки това от Макларън са избрали да отпразнуват своя юбилей в Княжеството, тъй като именно там през 1966 година отборът прави своя дебют във Формула 1. Тогава основателят на тима Брус Макларън е единственият негов представител на стартовата решетка, но не успява да стигне до финала.

Our favourite type of spot the difference 👀#McLarenF1 | #1000thGP pic.twitter.com/oPi0ya1GOy — McLaren Mastercard Formula 1 Team (@McLarenF1) June 4, 2026

Иначе в цялата история Макларън вече има 1003 участия в състезателни уикенди във Формула 1, но в пет от тях колите на отбора изобщо не стартират. Последният такъв пример е от Китай тази година, а в този списък влизат още САЩ 2005, Монако 1983 (Ники Лауда и Джон Уотсън не преодоляват квалификациите в Княжеството) и Белгия и Нидерландия през 1966.

Програма на уикенда за Гран При на Монако във Формула 1

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Снимки: Gettyimages