Великобритания се пребори за златото на 4х100 при мъжете

Мъжката щафета на Великобритания на 4х100 метра в състав Джеремая Азу, Луи Хинчлиф, Зарнел Хюз и Ромел Глейв, спечели златния медал на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам. Спринтьорите на домакините триумфираха с време от 38.45 секунди, изпреварвайки съставите на Германия и Белгия.

Победата за квартета не дойде без напрежение. При последното предаване на палката между Луи Хинчлиф и Зарнел Хюз се стигна до забавяне, което застраши лидерската им позиция. Хюз обаче направи отлично бягане в завой, а Ромел Глейв завърши мощно на последната права, финиширайки с няколко метра преднина пред конкурентите си.

За Ромел Глейв това е втори златен медал от шампионата в Бирмингам. 26-годишният атлет по-рано през седмицата спечели по безапелационен начин и индивидуалната титла на 100 метра. Съотборникът му Зарнел Хюз пък записа общо пето злато от европейски първенства в своята кариера.

Среброто остана за Германия, като техния квартет финишира за 38.64 секунди благодарение на изключително чисти предавания и силен финален спринт. Подиума допълниха представителите на Белгия, които грабнаха бронза с резултат от 38.70 секунди.

С този триумф Великобритания спечели златните медали в дисциплината в пет от последните шест издания на Европейските първенства.

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Снимки: Gettyimages