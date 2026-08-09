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Банчевски след фалстарта на Левски (Карлово)

  • 9 авг 2026 | 12:58
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Банчевски след фалстарта на Левски (Карлово)

Едноименният тим на Крумовград се завърна с 1:0 над Левски в Карлово. Срещата е от първия кръг на Югоизточната Трета лига.

Крумовград тръгна с победа
Крумовград тръгна с победа

Мирослав Банчевски, технически директор на карловския тим, коментира пред клубния сайт.

„Започнаме по-притеснително, защото Крумовград е считан за един от фаворитите и това повлия. Все пак играхме добре, затворено, имахме своите шансове, но не се получи. Загубихме, но се надявам, че и други отбори ще загубят от тях. Смятам, че не ни надиграха. През втората част дори се игра повече в тяхната половина. Радващото е, че хората изпратиха играчите с аплодисменти. Не мога да кажа, че съм доволен, но не съм отчаян от това, което видях от нашия отбор“.

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