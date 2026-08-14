Господин Мирчев: Очаквам надиграване, което да спечелим

Утре, Левски (Карлово) играе в Пловдив с втория отбор на Локомотив. Срещата е от втория кръг на Югоизточната Трета лига.

„Съперникът е изградил състав от млади футболисти – селектирани, подготвени, с потенциал. Води ги добър треньор. Срещу такива отбори винаги е трудно. На лице са предпоставки за футболно надиграване. Поведението ни на терена срещу Крумовград дава надежди, че можем да постигаме добри резултати. Надявам се да заслужим такъв още в предстоящия двубой“, коментира пред Sportal.bg Господин Мирчев, треньор на Левски.

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