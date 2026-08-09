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Зрелищен хикс в Девня

  • 9 авг 2026 | 12:06
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Зрелищен хикс в Девня

2:2 приключи приятелска среща в Девня между едноименния тим и Устрем (Дончево). Стана двуостър, интригуващ двубой. Малко преди средата на първата част, Севдалин Стайков засече центрира топка от корнер за 1:0. Гостите отговориха с няколко добри положения, при едно от които Виктор Христов излезе сам срещу вратаря, финтира го, но стреля неточно. После футболистите на Устрем поискаха дузпа задържане на техен играч от съперник. Състезател на Девня пък уцели гредата. В средата на второто полувреме, Виктор Христов беше фаулиран в наказателното поле и сам реализира дузпата за 1:1. После Ивелин Пенев наказа грешка на противниковата защита и домакините пак поведоха. Към края Христов се разписа за втори път, фиксирайки хикса 2:2.

Снимка: fcdevnya.com

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