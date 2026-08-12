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Очертаха възможните опции за бъдещето на Макс Верстапен

  • 12 авг 2026 | 14:37
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Бъдещето на Макс Верстапен във Формула 1 е обект на спекулации от известно време. Смята се, че пред нидерландския пилот има три възможни варианта за сезон 2027.

Настоящият договор на Верстапен с Ред Бул е до края на 2028 година, но се предполага, че в него има клаузи, свързани с представянето, които биха му позволили да напусне по-рано. Верстапен все още не е потвърдил официално мястото си на стартовата решетка за следващата година, което подхранва слуховете за евентуална негова следваща дестинация.

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Въпреки че оставането в Ред Бул изглежда най-вероятният сценарий, бившият пилот от Формула 1 Герхард Бергер смята, че се водят разговори и с други отбори.

„В момента се носят много слухове, водят се много дискусии. Разбира се, Макс трябва да прецени дали има възможност да продължи да печели световния шампионат още през следващата година. Това винаги поражда дискусии – една от тях е за Макларън, друга за Мерцедес, трета за Ред Бул. Това е типично за този период от годината“, заяви Бергер пред официалния сайт на Формула 1.

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Верстапен остана недоволен от представянето на Ред Бул през тази година и проблемите с баланса в колата. Това е единственият отбор в челната четворка, който все още не е постигнал победа през сезона. Бергер предполага, че Верстапен ще бъде по-склонен да не сменя отбора, ако Ред Бул се завърне в подобрена форма след лятната пауза.

„След лятната ваканция ще видим дали Ред Бул са решили проблемите си с надеждността, дали отборите ще въведат някои модификации и кой ще бъде фаворит през втората половина на сезона. Всичко, което искаме да видим, и което феновете искат да видят, са три или четири отбора на сходно ниво – и всеки да има шанс да спечели“, каза австриецът.

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Снимки: Gettyimages

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