Краси Бислимов: Има резултат от проведената подготовка

Старши треньорът на Спартак (Плевен) Красимир Бислимов изрази задоволството си от тактически добрия мач за неговия тим срещу Янтра (Габрово). "Сините" победиха с 2:0 като гости втория от миналия сезон и започнаха отлично новата кампания във Втора лига.

Успешен старт за Спартак (Плевен)

"Играхме добре. Нищо, че в първите 10-15 минути бяхме по-колебливи. Оттам нататък имахме контрол над топката и ситуации. Изобщо, тактически много добре си изиграхме мача. Освен головете имахме и две чисти положения на Шола, един шанс, при който Васко Шопов излезе и стреля покрай гредата. Янтра е добър отбор, така че съм много доволен от това, което виждам, има резултат от проведената подготовка", каза Бислимов след срещата.

Двама тима се срещнаха по време на подготовката, когато Спартак спечели със същия резултат. В официален мач двата тима играха отново в края на миналия сезон, когато плевенчани отстъпиха с 1:2 в Габрово на 24 април.

"Имахме доста по-добър контрол в сравнение с онзи двубой. Добре се затваряхме, стреляхме навреме към вратата, борихме се, сведохме грешките до минимум. Изглеждахме като отбор. Дано да продължаваме така", добави още опитният специалист.

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