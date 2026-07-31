Бислимов за мача с Марек

Утре от 20:00 часа, Спартак (Плевен) приема Марек (Дупница) на градския стадион в Ловеч. Срещата е от втория кръг на Втора лига.

Успешен старт за Спартак (Плевен)

„Готвим се, както преди всеки мач. Очаква ни сериозен, здрав сблъсък срещу добър отбор. Винаги съм казвал, че трябва да се подхожда с респект към противника. Но ние излизаме за победа. Ще направим всичко възможно за втори пореден успех. Винаги искаме и се стараем да играем за успех. Дано да подходим като в сблъсъка с Янтра, защото това е много важно“, каза пред клубния сайт Красимир Бислимов, старши треньор на плевенчани.

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