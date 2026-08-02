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  3. Бислимов: Изиграхме много правилно мача

Бислимов: Изиграхме много правилно мача

  • 2 авг 2026 | 09:15
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Бислимов: Изиграхме много правилно мача

Спартак (Плевен) записа втора победа във втория кръг на първенството във Втора лига и старши треньорът им Красимир Бислимов не може да скрие задоволството си.

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"Изпуснахме брутално чисти положения. Освен двете греди пропуснахме още 5 абсолютно чисти положения. Все пак спечелихме и то абсолютно заслужено. Изиграхме много правилно мача. А и Марек е добър, опитен отбор. Не мога да го отрека това. Тежка, трудна, но сладка победа", каза Бислимов.

"Победихме един от доста добрите отбори с опитни и грамотни футболисти. Доста добре се бориха момчетата, показаха характер. Изравниха ни с помощта на рикошет, но след само две минути върнахме гола. Показахме реакция с изравнителното попадение на Росен Маринов, който засече с глава центриране от корнер", добави още опитният специалист.

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