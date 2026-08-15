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Радостин Александров започна с успех в новия си отбор

  • 15 авг 2026 | 09:11
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Радостин Александров започна с успех в новия си отбор

Радостин Александров постигна първата си победа начело на новия си отбор в Словения – Рудар Веленье. Тимът разгроми с 3:0 у дома Крка в двубой от втория кръг на словенската Втора лига.

В първия кръг Рудар отстъпи с 0:2 като гост на Белтинци, но във втория кръг убедително се върна на победния път.

За Рудар това е първи случай от сезон 2017/18, в който отборът започва домакинските си срещи в първенството с победа. През същия сезон тимът участва и в европейските клубни турнири.

Александров разполага с един от най-младите състави в лигата. Средната възраст на стартовите 11 в двубоя срещу Крка бе едва 21,3 години.Професионалния си дебют направи Бенямин Валентич – синът на бившия наставник на Ботев (Пловдив) Азрудин Валентич. Именно в Ботев Александров и Валентич работиха заедно. За Радостин Александров това е четвърти сезон в словенския футбол.

През миналата кампания той започна сезона с рекордни резултати начело на бившия си клуб Табор (Сежана).

И през настоящия сезон Табор стартира силно, записвайки две победи в първите си два мача, и се очертава като един от основните претенденти за директна промоция в Първа лига.

След убедителния успех над Крка Александров и Рудар Веленье ще търсят продължение на доброто представяне в следващите кръгове.

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