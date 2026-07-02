Радостин Александров с нов отбор в Словения

Българският специалист Радостин Александров официално беше представен като нов старши треньор на словенския Рудар, където ще води представителния тим през новия сезон. За последно младият наставник беше част от тима на Балкани. В Словения Александров остави отлични впечатления с работата си в Табор (Сежана)

Радостин Александров напуска Балкани: Голямото ми желание е да се върна в Словения

34-годишният наставник не скри вълнението си от новото предизвикателство и заяви, че за него е чест да стане част от клуб с богата история и традиции.

„Изключително щастлив съм, че се присъединявам към Рудар. Това е голям клуб с традиции и съм горд, че ставам част от него. Безспорно периодът е предизвикателен, но съм силно мотивиран, защото виждам огромен потенциал. Вярвам, че заедно можем да го развием и да върнем клуба там, където заслужава да бъде“, коментира Александров при представянето си във втородивизионния тим.

Новият наставник подчерта, че първата му задача ще бъде да запази стабилността, изградена през миналия сезон, преди да се поставят конкретни спортно-технически цели.

„Важно е да съхраним здравите основи, които вече са положени. Трябва да запазим ядрото на отбора, да направим точна оценка на това, с което разполагаме, както и на това, което ни липсва. След това ще можем да говорим по-конкретно за целите през сезона“, обясни той.

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