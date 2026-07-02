Роден треньор се завърна в Словения

Младият български треньор Радостин Александров се завръща в словенския футбол и ще води тима на Рудар (Веление) от местната втора лига, съобщи planetnogomet.si. Рудар (Веление) е традиционен клуб в Словения, но от шест години е във второто ниво, като през последния сезон се нареди на 8-о място в крайното класиране. Александров, който е познат в страната от почти двете си пълни години в Табор (Сежана) – пак във втора лига, се връща с амбицията да класира Рудар в елита на страната. Последната работа на 34-годишният Александров беше като помощник-треньор на Балкани (Косово). Той наследява поста от местната легенда и бивш национал на Словения Саша Гайсер.

„Първо бих искал да кажа, че съм изключително щастлив да се присъединя към Рудар. Това е голям клуб с традиции и аз се гордея, че съм част от него. Това несъмнено е труден период, но съм много мотивиран, защото потенциалът в клуба е огромен. Вярвам, че заедно можем да го използваме и да върнем клуба там, където му е мястото“, каза той при пристигането си.роденият в Костинброд специалист пред социалните мрежи на клуба. И очерта първите си впечатления.

„Ще бъде много важно да запазим ядрото на отбора и да направим добра оценка на това, което имаме и от какво все още се нуждаем. Едва тогава ще можем да говорим по-конкретно за състезателни цели“, обясни той.

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