Новият треньор на Ланс избра световен шампион с Франция за капитан на отбора

Новият германски треньор на френския вицешампион Ланс Дино Топмьолер избра Флориан Товен за титулярен капитан на отбора за сезон 2026/27. Този избор бе наложен от преминаването на Адриен Томасон в Рен. Нападателят бе потвърден като нов капитан два дни преди мача за Трофея на шампионите срещу Пари Сен Жермен, който ще се играе на стадион "Болаер" в Нант.

"Аз съм горд от честта да бъда гарант на този отбор, да бъда капитан. Това не е допълнително напрежение, това е логично продължение за мен. Аз съм много щастлив, но няма да има промяна в моето поведение", каза пред вестник "Екип" 33-годишният Товен, който е световен шампион с Франция през 2018 година.

🚨 𝗙𝗟𝗢𝗥𝗜𝗔𝗡 𝗧𝗛𝗔𝗨𝗩𝗜𝗡 𝗘𝗦𝗧 𝗟𝗘 𝗡𝗢𝗨𝗩𝗘𝗔𝗨 𝗖𝗔𝗣𝗜𝗧𝗔𝗜𝗡𝗘 𝗗𝗨 𝗥𝗖 𝗟𝗘𝗡𝗦 ! ❤️💛



Il a été officiellement été désigné par Dino Toppmöller pour porter le brassard cette saison. 🫡



Une véritable marque de confiance pour Thauvin, qui se dit « fier et honoré… pic.twitter.com/XIjqUc5e1x — 𝗟𝗲𝗻𝘀 𝗫𝘁𝗿𝗮 (@LensXtra) August 14, 2026

Капитан на Ланс ще бъде и 35-годишният Флориан Сотока, но той получава все по-малко време за игра.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages