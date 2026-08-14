Новият треньор на Ланс избра световен шампион с Франция за капитан на отбора

Новият германски треньор на френския вицешампион Ланс Дино Топмьолер избра Флориан Товен за титулярен капитан на отбора за сезон 2026/27. Този избор бе наложен от преминаването на Адриен Томасон в Рен. Нападателят бе потвърден като нов капитан два дни преди мача за Трофея на шампионите срещу Пари Сен Жермен, който ще се играе на стадион "Болаер" в Нант.
"Аз съм горд от честта да бъда гарант на този отбор, да бъда капитан. Това не е допълнително напрежение, това е логично продължение за мен. Аз съм много щастлив, но няма да има промяна в моето поведение", каза пред вестник "Екип" 33-годишният Товен, който е световен шампион с Франция през 2018 година.
Капитан на Ланс ще бъде и 35-годишният Флориан Сотока, но той получава все по-малко време за игра.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages