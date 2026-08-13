Артета: Искаме да се подобрим, но не можем да обещаем

Мениджърът Микел Артета твърди, че Арсенал продължава активно да търси нови попълнения на трансферния пазар, но призна, че много малко футболисти могат да помогнат на тима да достигне до следващото ниво. "Артилеристите" пропуснаха да осигурят привличането на звездата на Реал Мадрид - Винисиус Жуниор, който избра да остане в испанската столица, а също така и бяха изпреварени от Челси за подписа на английския национал Морган Роджърс.

Арсенал надви Комо с дузпи в дебюта на Бруно Гимараеш

В събота Арсенал обяви трансфера на Бруно Гимараеш от Нюкасъл Юнайтед, а снощи той дебютира при равенството 1:1 срещу италианския Комо в приятелски мач на стадион "Емирейтс". Въпреки осъществения трансфер на бразилския халф, опитите на Артета да добави още играчи към състава продължават.

"Има още неща, който искаме да направим, защото всеки път, когато имаме възможност да подобрим състава и да добавим още качество и дълбочина към него, трябва да го направим. Активно се опитваме да правим това. Проблемът с пазара е, че той не зависи само от теб. Добре знаем това. Подходът, волята и желанието на клуба не са под въпрос. Искаме да го направим, но не можем да обещаем, защото не зависи само от нас. Мисля, че много малко играчи на пазара могат да ни позволят да подобрим отбора си, но продължаваме да търсим активно и ще се опитаме", коментира испанският специалист след контролата срещу Комо, цитиран от "Скай Спортс".

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Микел Артета остана доволен от дебюта на Бруно Гимараеш, който влезе на полувремето, едва четири дни след пристигането си в английската столица. С това той направи заявка да бъде в състава за сблъсъка срещу Манчестър Сити за "Къмюнити Шийлд" в неделя.

"Нека да видим. Той е участвал само в три тренировъчни сесии, но изглеждаше добре. Наистина искаше да играе в този мач. Мисля, че искаше да направи дебюта си и веднага да усети чувството да играе пред феновете ни. И веднага се вижда силната връзка, която ще ни направи по-добри", заяви наставникът на Арсенал.

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Испанецът коментира и бъдещето на юношата на "артилеристите" Майлс Люис-Скели, който е свързван с трансфер далеч от "Емирейтс" и беше потърсен от Челси и Манчестър Юнайтед. Обаче 19-годишният англичанин отбеляза единствения гол за Арсенал срещу Комо, след което направи жест към домакинските фенове, поставяйки ръцете си във формата на сърце.

"Хубаво е да вкараш гол, трябва да бъдеш емоционален, когато го направиш. Той е много емоционален играч. Помня момента, в който той направи всичките жестове на терена през миналия сезон. Няма да говоря за никакви спекулации. Ако има такива, това е добър знак. Това означава, че привличаме вниманието и се справяме добре. Мисля, че той имаше много силна предсезонна подготовка. Поискахме от него да играе на различна позиция - играеше повече в центъра на терена, защото ни липсваха футболисти в тази зона, които бяха заети с националните си отбори, а той се справи много добре", каза още Артета.

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Снимки: Gettyimages