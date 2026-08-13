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ЦСКА продава крило в Полша

  • 13 авг 2026 | 12:25
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Крилото на ЦСКАКевин Додай, е напът да стане играч на Лехия Гданск, пише албанското издание „Shkodra Sport“. Според информацията, 20-годишният албанец ще премине в клуба от втора дивизия на Полша срещу 650 000 евро.

Очаква се трансферът да бъде обявен съвсем скоро, като днес (13 август) Додай трябва да премине медицински прегледи преди да подпише договор с Лехия Гданск. Бившият му клуб Влазня също ще спечели от този трансфер, тъй като клубът от Шкодра притежава 15% от правата върху Додай, което ще донесе приблизително 90 000 евро в касата на „червено-сините“.

ЦСКА може отново да изпрати под наем Кевин Додай
ЦСКА може отново да изпрати под наем Кевин Додай

Междувременно ЦСКА ще запази дял от 20% от правата над Додай, осигурявайки си право на печалба при евентуален бъдещ трансфер на лявото крило. Додай се присъедини към ЦСКА през лятото на 2025 г., но така и не успя да се наложи и през пролетния полусезон бе върнат под наем във Влазня. След завръщането си в ЦСКА през това лято, Додай отново не получава шансове за изява и затова негов трансфер е обясним и логичен. Сега се очаква той да премине прегледи, да подпише и да бъде представен като нов футболист на Лехия Гданск.

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