Треньорът на Макаби разкри ситуацията около ключови играчи и заяви: Задачата не е невъзможна

Слушай на живо: ЦСКА - Макаби (Тел Авив)

Старши треньорът на Макаби (Тел Авив) Кени Милър говори пред медиите преди реванша срещу ЦСКА от третия квалификационен кръг на Лига Европа.

„Червените“ имат солиден аванс от три гола след първата среща преди седмица и задачата на Макаби няма да е никак лесна.

ЦСКА тренира преди реванша с Макаби

„Осъзнаваме, че е трудна задачата, но разбираме, че не е и абсолютно невъзможна. Научихме много уроци през изминалата седмица и изминалия мач и с тях влизаме в мач утре. Имахме моменти в първия мач и се надяваме утре също да създаваме такива възможности и да ги оползотворяваме“.

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„Не бих казал, че сме се подвели от доброто ни представяне в предишния кръг срещу Шериф. Всеки вкаран гол подобрява и укрепва психологията на играчите. Ще излезем утре със стремеж да победим. Надявам се да възпроизведем тази игра срещу Шериф и утре. Може да има някои промени в тактическата нагласа. Имахме някои слабости, но вярвам, че в утрешния мач ще покажем, че сме си свършили работата в подготовката. И Ревиво и Фархи пътуваха с нас и са на разположение да играят утре вечер“, завърши специалистът.

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