Макаби (Тел Авив) продава титуляр за 6 милиона, последният му мач ще е срещу ЦСКА

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Един от най-скъпите трансфери в историята на израелския футбол е финализиран - Сайед Абу Фарки ще бъде продаден за огромна сума на Колорадо Рапидс. Всички детайли по сделката, включително клаузите, които могат да увеличат стойността ѝ, са ясни.

Офертата е на стойност 6 млн. долара. 20-годишният нападател ще изиграе прощалния си мач за "жълтите" срещу ЦСКА утре, твърди изданието Sport5

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Това е един от най-големите трансфери в историята на израелския футбол. Освен високата сума, която ще бъде преведена, носителят на Купата ще получи допълнителен един милион долара под формата на бонуси и ще запази 25% от бъдеща продажба.

Абу Фарки ще се сбогува окончателно със съотборниците си в Макаби (Тел Авив) след реванша срещу "армейците" в четвъртък. Той ще се опита да помогне на своя отбор да заличи пасив от 0:3 от първия мач в третия квалификационен кръг на Лига Европа.

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През изминалия сезон Абу Фарки записа 31 мача, в които отбеляза 7 гола и добави 3 асистенции. Нападателят започна настоящия сезон по страхотен начин, като вкара по два гола при победите в мача за Суперкупата срещу Апоел (Беер Шева) и в първия двубой срещу Шериф (Тираспол) в квалификациите на Лига Европа.

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Снимки: Startphoto