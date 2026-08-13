Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Накашима и Шелтън ще спорят за титлата в Монреал

Накашима и Шелтън ще спорят за титлата в Монреал

  • 13 авг 2026 | 07:00
  • 407
  • 0
Накашима и Шелтън ще спорят за титлата в Монреал

Брандън Накашима никога преди тази седмица не беше достигал до четвъртфинал на турнир от сериите „Мастърс 1000“. Сега той ще играе за титлата в Монреал.

Поставеният под номер 28 американец се класира за финала, след като постигна победа със 7:6 (3), 6:4 над изгряващата звезда и любимец на публиката Рафаел Ходар в полуфиналите.

„Още преди турнира знаех, че играя на много високо ниво, така че бях наясно, че мога да стигна далеч тук“, заяви Накашима. - Разбира се, не съм мислил за финала или нещо подобно.“

„В момента съм изключително щастлив. Всичко, което направих, за да стигна до този момент, цялата упорита работа – просто съм щастлив, че всичко се отплаща, и нямам търпение за утрешния ден", добави Накашима.

Той ще се изправи срещу защитаващия титлата си Бен Шелтън в изцяло американски финал в четвъртък.

Поставеният под номер пет Шелтън се нуждаеше само от 84 минути, за да надделее над сънародника си Лърнър Тиен с 6:2, 6:3.

„Сервисът и форхендът ми определено бяха ключови днес“, каза Накашима. - Знаех, че трябва да удрям форхенда си с голяма скорост, да се опитам да го накарам да тича, защото ако той правеше това с мен, нямаше да съм в добра позиция.“

Загубата сложи край на впечатляващото представяне на Ходар, който се опитваше да стане най-младият финалист в Монреал след сънародника си Рафаел Надал през 2005 г.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Тенис

Холгер Руне отрече информацията, че ще пропусне Откритото първенство на САЩ

Холгер Руне отрече информацията, че ще пропусне Откритото първенство на САЩ

  • 12 авг 2026 | 19:07
  • 1546
  • 0
Антъни Генов се класира за четвъртфиналите на двойки в Швейцария, Пьотр Нестеров отпадна в първия кръг на сингъл

Антъни Генов се класира за четвъртфиналите на двойки в Швейцария, Пьотр Нестеров отпадна в първия кръг на сингъл

  • 12 авг 2026 | 17:22
  • 1240
  • 0
Джордж Лазаров не даде сет на италианец в Сърбия

Джордж Лазаров не даде сет на италианец в Сърбия

  • 12 авг 2026 | 14:05
  • 658
  • 0
Росица Денчева достигна до втория кръг на сингъл в Сърбия

Росица Денчева достигна до втория кръг на сингъл в Сърбия

  • 12 авг 2026 | 12:51
  • 763
  • 0
Григор срещу аржентинец на старта в Синсинати

Григор срещу аржентинец на старта в Синсинати

  • 12 авг 2026 | 10:36
  • 4729
  • 2
Рибакина пречупи Осака, Гоф е последната полуфиналистка в Торонто

Рибакина пречупи Осака, Гоф е последната полуфиналистка в Торонто

  • 12 авг 2026 | 10:02
  • 1852
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА поглежда към плейофите в Лига Европа с едно наум

ЦСКА поглежда към плейофите в Лига Европа с едно наум

  • 13 авг 2026 | 08:00
  • 2626
  • 13
Меси се появи в игра за първи път след смъртта на баща си

Меси се появи в игра за първи път след смъртта на баща си

  • 13 авг 2026 | 06:23
  • 5567
  • 7
Отново на върха! ПСЖ спечели Суперкупата на Европа след драма срещу смел Астън Вила

Отново на върха! ПСЖ спечели Суперкупата на Европа след драма срещу смел Астън Вила

  • 12 авг 2026 | 23:55
  • 43513
  • 87
АЕК се добра до дузпи, но ОФИ Крит спечели Суперкупата на Гърция

АЕК се добра до дузпи, но ОФИ Крит спечели Суперкупата на Гърция

  • 12 авг 2026 | 22:14
  • 56124
  • 150
Кои отбори ще стигнат до плейофния кръг в Лига Европа?

Кои отбори ще стигнат до плейофния кръг в Лига Европа?

  • 13 авг 2026 | 07:40
  • 2043
  • 0
Напрегната вечер с много неизвестни в Лигата на конференциите

Напрегната вечер с много неизвестни в Лигата на конференциите

  • 13 авг 2026 | 07:20
  • 1260
  • 0