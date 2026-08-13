Накашима и Шелтън ще спорят за титлата в Монреал

Брандън Накашима никога преди тази седмица не беше достигал до четвъртфинал на турнир от сериите „Мастърс 1000“. Сега той ще играе за титлата в Монреал.

Поставеният под номер 28 американец се класира за финала, след като постигна победа със 7:6 (3), 6:4 над изгряващата звезда и любимец на публиката Рафаел Ходар в полуфиналите.

Naka-SHINING 🌟



Nakashima stuns Jodar 7-6 6-4 to reach the biggest final of his career!#NBO26 pic.twitter.com/UOq1EJnuiK — Tennis TV (@TennisTV) August 13, 2026

„Още преди турнира знаех, че играя на много високо ниво, така че бях наясно, че мога да стигна далеч тук“, заяви Накашима. - Разбира се, не съм мислил за финала или нещо подобно.“

„В момента съм изключително щастлив. Всичко, което направих, за да стигна до този момент, цялата упорита работа – просто съм щастлив, че всичко се отплаща, и нямам търпение за утрешния ден", добави Накашима.

Той ще се изправи срещу защитаващия титлата си Бен Шелтън в изцяло американски финал в четвъртък.

Поставеният под номер пет Шелтън се нуждаеше само от 84 минути, за да надделее над сънародника си Лърнър Тиен с 6:2, 6:3.

„Сервисът и форхендът ми определено бяха ключови днес“, каза Накашима. - Знаех, че трябва да удрям форхенда си с голяма скорост, да се опитам да го накарам да тича, защото ако той правеше това с мен, нямаше да съм в добра позиция.“

Загубата сложи край на впечатляващото представяне на Ходар, който се опитваше да стане най-младият финалист в Монреал след сънародника си Рафаел Надал през 2005 г.

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