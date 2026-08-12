Холгер Руне отрече информацията, че ще пропусне Откритото първенство на САЩ

Най-добрият датски тенисист Холгер Руне отрече информацията, че той ще пропусне Откритото първенство на САЩ заради контузията на ахилесовото сухожилие, която той продължава да лекува. Въпреки това той не даде яснота кога точно ще се завърне на корта.

"Виждам информация, че ще се оттегля от Откритото първенство на САЩ. Не съм се оттеглил. Продължавам да работя здраво, за да се върне колкото се може по-скоро в игра. Надявам се това да бъде за US Open", написа датчанинът в профила си в социалната медия X.

I see conclusions on me withdrawing from UsOpen. I did not withdraw. I am working super hard everyday and as soon as I am ready, I am ready🦾 I hope it will be UsOpen — Holger Rune (@holgerrune2003) August 11, 2026

Руне вече се възстановява десет месеца. Той се оттегли от игра в мача си срещу французина Юго Юмбер на полуфиналите на турнира в Стокхолм на 18 октомври 2025 година. Тогава диагнозата му бе категорично - разкъсване на ахилесовото сухожилие на десния крак.

Тогава той бе на 15-о място в световната ранглиста на ATP, но след като десет месеца не е бил в игра отстъпи с 84 позиции в подреждането.

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Снимки: Gettyimages