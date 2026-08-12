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Григор срещу аржентинец на старта в Синсинати

  • 12 авг 2026 | 10:36
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Григор срещу аржентинец на старта в Синсинати

Най-добрият български тенисист Григор Димитров научи съперника си в първия кръг на турнира на твърда настилка от категория "Мастърс" в Синсинати (САЩ) с награден фонд 9 415 725 долара.

35-годишният хасковлия, който заема 137-ото място в световната ранглиста на АТP и получи "уайлд кард" за основната схема от организаторите, ще се изправи срещу Себастиан Баес (Аржентина). Двубоят ще се играе утре след 17:00 часа българско време.

25-годишният аржентинец заема 48-ата позиция в класацията на АТP, а до момента двамата не са играли един срещу друг.

През този сезон Баес, който е специалист на клей, има 21 победи и 17 загуби, а в кариерата си има една титла на твърди кортове от 2023 година в Уинстън-Сейлъм (САЩ).

При победа опонент на Григор Димитров във втория кръг ще бъде16-ият поставен Лърнър Тиен (САЩ), който през тази седмица достигна до първия си полуфинал на турнир от сериите "Мастърс" в Монреал (Канада).

Григор е шампион в турнира през 2017 година.

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Снимки: Gettyimages

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