Антъни Генов се класира за четвъртфиналите на двойки в Швейцария, Пьотр Нестеров отпадна в първия кръг на сингъл

Националът на България за Купа "Дейвис" Антъни Генов се класира за четвъртфиналите на двойки на турнир по тенис на клей в Мутенц (Швейцария) с награден фонд 30 хиляди долара.

24-годишният българин и партньорът му Кай Венелт (Германия), които са водачи в схемата, надиграха Лоренцо Боки (Италия) и Джо Купър (Великобритания) със 7:6(11), 6:4 за час и 49 минути.

Откриващият сет премина без пробиви и той трябваше да бъде решен в тайбрек. В него Генов и Венелт отразиха четири сетбола на съперниците и при изоставане 10:11 спечелиха три поредни точки, за да поведат в общия резултат. Във втората част тандемът на българина проби за водачество 4:3 и до края не даде шанс на Боки и Купър да отговорят.

Така в четвъртфиналната фаза Антъни Генов и Кай Венелт ще се изправят срещу Ларс Арегер (Швейцария) и Никлас Валднер (Австрия).

Българският представител в надпреварата на сингъл Пьотр Нестеров допусна обрат в първия кръг срещу Димитрис Сакеларидис (Гърция) със 7:6(3), 6:7(4), 2:6 за близо три часа и половина на корта.

След като поведе с два минипробива в тайбрека за първия сет 23-годишният Нестеров на два пъти наваксваше пробив пасив във втората част и отново стигна до тайбрек. В него българинът допусна три минипробива и в крайна сметка допусна изравняване в общия резултат.

В решаващия сет Нестеров не успя да остане конкурентен и приключи участието си в турнира.

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