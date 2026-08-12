Джордж Лазаров не даде сет на италианец в Сърбия

Българинът Джордж Лазаров се класира за втория кръг на сингъл на турнир по тенис на клей в Куршумлийска баня (Сърбия) с награден фонд 30 000 долара.

21-годишният състезател победи италианеца Габриеле Пенафорти с 6:4, 6:4 за час и 52 минути игра.

Лазаров изостана с 1:3 в откриващия сет, но успя да върне пробива на Пенафорти от първия гейм и да изравни, а впоследствие затвори частта с брейк в десетия гейм. Във втория сет Лазаров отново допусна ранен пробив и изостана, този път с 1:3, но спечели четири поредни гейма и поведе с 5:3. Италианецът успя да върне брейка и да намали до 5:4, но Лазаров отново спечели подаването на съперника и сложи край на срещата.

В следващия кръг българинът ще се изправи срещу сънародника си Александър Василев, който е поставен под номер 7 в основната схема.

Третият българин в турнира на сингъл Александър Толев, който премина успешно през квалификациите, по-късно днес ще играе срещу друг квалификант - австралиеца Стефан Костич.

В надпреварата при дуетите днес Джордж Лазаров и Радослав Шандаров ще се изправят срещу Александър Василев и руснака Тимофей Дерепаско.

Снимка: БТА

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