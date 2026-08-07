Монфис с емоционално прощаване с Монреал

Гаел Монфис винаги е изразявал открито емоциите си. Това е една от причините французинът от години да има толкова силна връзка с тенис феновете по целия свят.

Емоциите на Монфис отново излязоха на преден план в сряда вечерта на турнира в Монреал. 39-годишният французин се изправи срещу поставения под номер 12 Лърнър Тиен в трисетов двубой. Тиен спечели с 6:3, 0:6, 6:3 и сложи край на последното участие на Монфис в канадския турнир от сериите „Мастърс“. В тази вечер обаче резултатът не беше най-важното.

Монфис, който ще отпразнува своя 40-и рожден ден на 1 септември, публикува емоционално послание в Instagram, в което си припомни годините, прекарани на турнира на твърди кортове.

„Петнадесет пъти съм участвал в този турнир. Петнадесет“, написа Монфис. „Осем от тях бяха тук, в Монреал, а останалите – в Торонто. И всеки един път тази страна ми даваше нещо.

Благодаря на организаторите за поканата. Дадохте ми място в схемата и ми позволихте да напиша една последна глава тук, вместо да гледам турнира от дивана си. Това е истинска класа и няма да го забравя.“

След мача Тиен помоли ветерана в Тура за автограф, а Монфис с удоволствие изпълни молбата му. През цялата вечер по трибуните на централния корт цареше невероятна атмосфера.

„Господи, тази публика“, продължи Монфис. „В понеделник вечерта беше красиво. Но снощи? Снощи беше нещо съвсем различно. Загубих, а вие бяхте по-шумни, отколкото в понеделник. По-гласовити, по-луди и до мен при всяка точка. Винаги сте ме подкрепяли тук, независимо от мястото ми в ранглистата. Усетих всяка частица от тази подкрепа.

И честно казано, на корта се забавлявах страшно много. Поздравления за Лърнър Тиен. Той беше по-добрият и го очаква голямо, наистина голямо бъдеще.“

Монфис, който е достигал до шестото място в световната ранглиста на ATP, ще прекрати кариерата си в края на сезон 2026. В своите 15 участия в Канада той два пъти достигна до полуфиналите – през 2016 и 2019 г.

„Напускам Канада за последен път с изпълнено сърце“, заяви Монфис. „Благодаря ти, Монреал .“

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