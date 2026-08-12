Ходар вече е полуфиналист в Монреал и може да счупи рекорда за най-бързо изкачване до топ 10

Рафаел Ходар е на прага да счупи рекорда за най-бързо изкачване до топ 10 в историята на мъжкия тенис, след като победи Артур Фис и достигна полуфиналите на турнира от сериите "Мастърс 1000" в Монреал. 19-годишният тенисист надделя над французина Фис със 7:6(5), 6:3 и вече е 11-ти в ранглистата на АТР на живо.

Ако испанецът спечели полуфинала си срещу Брандън Накашима, той ще влезе в топ 10. Изключение би имало, ако Бен Шелтън също се класира за финала, като в този случай Ходар ще се нуждае от победа и срещу американеца.

Настоящият рекорд за най-кратко време между достигането на топ 100 и влизането в топ 10 принадлежи на Борис Бекер, който го постига за 210 дни на 18-годишна възраст през 1985 г.

Ако Ходар успее да го направи в Канада, той ще счупи рекорда само за 140 дни. Дори и испанецът да не успее да премине тази граница на настоящия турнир, добрите му представяния на предстоящия „Мастърс 1000“ в Синсинати или на US Open почти сигурно ще са достатъчни, за да подобри рекорда.

Изключително бързият възход на Ходар далеч надминава този на великите тенисисти от XXI век. На сънародника му Карлос Алкарас му бяха нужни 336 дни, за да премине от топ 100 до топ 10, докато Новак Джокович го постигна за 623 дни. Както Рафаел Надал, така и Яник Синер го постигнаха за 735 дни, а Роджър Федерер – за 973.

Рекордът при жените е 203 дни, поставен от Дженифър Каприати през 1990 г., когато тя е едва на 14 години.

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