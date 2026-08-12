Бен Шелтън по категоричен начин на полуфинал в Монреал, Лърнър Тиен също с победа

Миналогодишният шампион Бен Шелтън се класира за полуфиналите и ще продължи защитата на титлата си от турнира по тенис на твърда настилка от серията "Мастърс" в Монреал (Канада), който е с награден фонд 9 415 724 долара.

23-годишният американец, поставен под номер 5 в основната схема, се справи без особени затруднения с Якуб Меншик (Чехия) с 6:3, 6:1 за 74 минути на корта. Това е четвърта поредна победа без загубен сет за Шелтън и трета подред срещу поставен в основна схема играч, след като в предишните кръгове се справи със Зизу Бергс (Белгия) и Жоао Фонсека (Бразилия).

Шелтън реализира по два пробива във всеки от сетовете, а в хода на двубоя допусна едва три непредизвикани грешки срещу 18 за съперника. Американецът спечели и 89% от разиграванията при успешно вкаран първи сервис, и за втора поредна година достигна до полуфиналната фаза.

"Чувствах се страхотно. Бях много доволен с играта си на ретур, с начина, по който играх още от първата точка - точно така искам да се представям. Мисля, че нивото, което запазих в хода на мача, беше наистина високо и ако трябваше да намеря негативно нещо, това беше сервисът ми в края. Леко загубих ритъма си при сервисите, но съм супер щастлив от начина, по който играх тази вечер и с представянето си. Надявам се да продължа да надграждам върху тези неща в полуфиналите", заяви Бен Шелтън сред срещата, цитиран от уебсайта на АТP.

На полуфиналите американецът ще се изправи срещу сънародника си Лърнър Тиен, 12-и поставен, който надигра Даниел Мерида (Испания) с 6:3, 6:2 за 73 минути. Така Тиен сложи край на впечатляващото представяне на 21-годишния испанец, който преди участието си в Монреал не беше печелил нито един мач на твърди кортове.

Въпреки доброто начало и ранния пробив в откриващия сет, Мерида не успя да остане конкурентен на съперника си и допусна обрат от 2:1 до 3:6. Във втората част американецът поведе с 2:0 след брейк в първия гейм, а впоследствие отново проби и взе три поредни гейма, за да затвори срещата и за пръв път да достигне за пръв път до полуфинал на турнир от сериите "Мастърс".

"Без значение как се чувства Бен, той ще сервира добре. Той ще удря силно от задната линия. Той играе с много увереност в момента. Видях го да играе по-рано днес. Той е в много добра форма", каза Лърнър Тиен за предстоящия сблъсък с Шелтън.

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Снимки: Gettyimages