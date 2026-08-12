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Рибакина пречупи Осака, Гоф е другата финалистка в Торонто

  • 12 авг 2026 | 10:02
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Рибакина пречупи Осака, Гоф е другата финалистка в Торонто

Американката Коко Гоф се класира за финалите на турнира по тенис в Торонто, без да удари топката, след като съперничката ѝ от Швейцария Белинда Бенчич се оттегли от четвъртфиналния им двубой заради контузия на прасеца.

Така поставената под номер 4 в схемата на силния турнир и шампионка от Откритото първенство на САЩ през 2023 година ще срещне в спор за финала Елена Рибакина от Казахстан. Това ще бъде 16-и полуфинал за 23-годишната Гоф турнир от категория WТА 1000. През тази година тя достигна до финалите на турнирите в Маями и Рим от същата категория, които загуби.

Елена Рибакина навакса изоставане от един сет и направи обрат за победа срещу японката Наоми Осака с 4:6, 7:6 (5), 6:4. В първия двубой между двете Осака изглеждаше по-близо до крайния успех, след като реализира пробив в първата част и я спечели с 6:4. Японката се възползва от импулса и поведе с 4:2 и във втори сет, когато обаче последва реакцията на шампионката от Откритото първенство на Австралия през тази година Рибакина, която успя да изравни, а след това да стигне и до тайбрек. Състезателката от Казахстан спечели и прати мача в решаващ трети сет.

В него Рибакина успя да се защити при четири възможности за пробив на Осака, а след това сама взе подаването на азиатката и успя да спечели победата за 2 часа и 33 минути на корта.

"Първият гейм на мача беше много труден, защото ми коства загубата на сета. Във втория се опитах просто да остана близо в резултата, макар че губех", каза Рибакина след успеха. "Странно е, че не си играл срещу някои състезателки след толкова много години в Тура. Тя е страхотен шампион, борец е, знаем, че ще бъде тежък мач", каза още поставената под номер 2 в схемата за съперничката си.

Интересно е, че единственият предишен двубой между Коко Гоф и Елена Рибакина бе точна в Торонто през 2022 година, като тогава американката спечели в три сета.

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Снимки: Gettyimages

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