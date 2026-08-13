Осасуна се похвали с двама нови защитници

Осасуна официално обяви привличането на двама нови футболисти в редиците си – Роксън Йебоа и Диего Рико.

Отборът от Памплона закупи централния защитник Роксън Йебоа от шведския ИФК Гьотеборг срещу 3 млн. евро. Договорът на играча е до 2031 година, като в него е заложена освобождаваща клауза в размер на 30 млн. евро. Освен това, Гьотеборг ще получи 30% от сумата при евентуална бъдеща продажба на футболиста.

Към Осасуна се присъедини и бившият ляв бранител на Хетафе Диего Рико. Той пристига като свободен агент и подписа контракт за една година. Неговата освобождаваща клауза е определена на 10 млн. евро.

През настоящия сезон в шведското първенство Йебоа е изиграл 15 мача, в които е отбелязал 2 гола.

От своя страна, Рико взе участие в 28 двубоя от изминалия сезон на Ла Лига, без да запише на сметката си голово участие.

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